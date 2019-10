Kotimaa

Lasse Lehtisen kolumni: Suomettumisen silminnäkijä puhuu ensi kertaa maanpetoksesta

Suomettumisen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Samana

Vastaavassa

Tehtaankatu

Itsesuomettuminen saastutti tulevina vuosikymmeninä puolueet laidasta laitaan, kokoomusta myöten.