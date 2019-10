Kotimaa

Hyinen sää valtaa Suomen – lämpötila ei nouse missään päin maata edes viiteen asteeseen

Päivälämpötila ei nouse perjantaina missään päin Suomea edes 5 asteeseen.Etelässä ja idässä sää on myös sateinen. Pohjois-Karjalassa, paikoin maan keskiosassa sekä illemmalla Kainuussa sateet tulevat osin lumena.Lännessä ja pohjoisessa on poutaisempaa ja pilvipeitekin pääsee paikoin rakoilemaan.Yöllä lämpötila laskee pakkasen puolelle käytännössä koko maassa, ainoastaan idän sateisilla alueilla lämpötila voi paikoin jäädä plussan puolelle.Lauantaina sateita tulee jonkin verran vähemmän, muuten sää on samankaltainen kuin perjantaina.