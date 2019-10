Kotimaa

Vanhassa Vaasassa palaa kerrostalo – lähistön ihmisiä kehotettu pysymään sisätiloissa

Vaasassa palaa kerrostalo, kertoo pelastuslaitos.

Hälytys suuresta rakennuspalosta Vanhassa Vaasassa Kuningattarenpolulla tuli noin puoli kolmelta iltapäivällä.



Hätäkeskus on antanut alueelle vaaratiedotteen terveydelle vaarallisesta savusta. Ihmisiä kehotetaan pysymään sisätiloissa ja sulkemaan ilmanvaihto sekä odottamaan tiedotetta vaaratilanteen päättymisestä.



Ilkan toimittajan mukaan paikalla on runsaasti savua, jota ryöppyää ainakin kahden rapun katosta. Liekkejä ei näy ulkopuolelle.



Sammutus on käynnissä.