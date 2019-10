Koko kansan tuntema uutisankkuri Arto Nurmi katosi tv-ruudusta viisi vuotta sitten – kertoo nyt uudesta elämästään

Kotimaa

Koko kansan tuntema uutisankkuri Arto Nurmi katosi tv-ruudusta viisi vuotta sitten – kertoo nyt uudesta elämäs

Arto Nurmi





Vien paketteja postiin ja kaikkea semmoista. On hienoa saada olla mukana tyttären elämässä.

1970-luvun

Nyt kun lasten tekemisestä puhutaan niin paljon, niin voin ainakin omalta kohdaltani sanoa, että se on hienoin ja paras asia, joka elämässäni on.

Uutisankkurina





Nyt uutismies