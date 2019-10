Kotimaa

Asuntoauto kuopiolaisella leirintäalueella hytkyi erikoisen kiihkeästi – jopa huoltomiehet jäivät tuijottamaan

Sen jälkeen he kävivät fiilistelemässä mökkiä, jossa vauva oli saanut alkunsa.

Eräässä asuntoautossa oli niin rajut lemmenleikit meneillään, että koko vaunu hytkyi.

Avasin pakastimen. Sieltä tuli pakastimellinen kaloja syliin! Niitä oli joka kolossa.