Jyrki Lehtolan kolumni: Setämiehet haluavat mukaan!

Kovasti on taisteltu oikeudenmukaisemman maailman puolesta ja taisto jatkuu. Nyt otetaan sohvalla kunnon hyökkäysasento, jotta jaksetaan taivuttaa ruudulla sanaa ”setämies”.Setämies, setämiehet, setämiehen.Välillä istuskellaan ja pohdiskellaan, mitä mieltä ollaan käsitteestä ”setämies”.Sitten taas setämiehestä, setämiehelle, setämiehessä.on kasa pikkutakkisia rillipäävaareja kertomassa televisiossa ja palstoillaan, miten mistäkin tulee ajatella, kun muut eivät sitä ilman niiden laiskanpulskeaa ohjastusta osaa tehdä.Sananvapaus on myös sosiaalisen median muuttuminen paikaksi, jossa muiden sananvapaus alkoi satuttaa.Aluksi sosiaalinen media lämmitti hetken hyväuskoisten sielua sillä, millaista voi olla, kun kaikki ovat oikealla tavalla samaa mieltä toistensa kanssa.Illuusio hajosi, kun vääränlaiset ihmiset saivat ostettua varastetuilla rahoilla älypuhelimen ja rynnivät kutsumattomina vieraina toisten kivasti sisustamiin Twitter-turvakoteihin.Tulokkaat eivät pitäneet naisista, joilla oli ääni ja siksi ne keskittyivät osoittamaan, kuinka naisten argumenttien vika oli siinä, että ne esitti nainen. Naisen argumentaatio oli seurausta siitä, että se oli ruma, kuukautiset, prostituutiokaan ei ottanut leiville, kun on ruma, seksistä pulaa, ei ihme, kun on ruma. Se mitä naisen yläpäässä tapahtui, liittyi aina siihen, mitä naisen alapäässä ei tapahtunut tai tapahtui liiankin kanssa.Alkaahan tuollainen ärsyttää. Sanoja vastaan on käytävä sanoilla, ja tästä kaikesta syntyi ”setämies”. Se oli yritys näyttää tytöttelijöille ja muille sukupuolihalveksijoille, miltä kielen tasolla tapahtuva alistaminen tuntuu., pus pus, mutta sitten miehet halusivat tähänkin mukaan.Twitter oli muuttunut yksinäisten sohvakommandojen Tinderiksi, jossa miehet hakivat hyväksyntää ja toistivat setämies-sanaa niistä, joiden mielipiteitä eivät jakaneet.Eikä tuokaan riittänyt. Nyt alkoi setämiehiäkin ahdistaa! Ne tunsivat itsensä poissuljetuksi setämiehiä pilkkaavasta maailmasta, joka vaikutti olevan energisempi kuin niiden oma maailma, josta kaikki olivat hiljalleen katoamassa.Ja siksi nekin, setämiehet, tunkivat mukaan setämiespilkkaan, joka huipentui siihen, kun maan suurin vallankäyttäjä, setämiesten isämies Antti Rinne valitti, kuinka on ”väärin, että aikuiset setämiehet arvioivat” 16-vuotiasta ruotsalaista setämieskriteerein.Suu suppuun, isosetä! Vähän meni fiilikset, kun änkesit mukaan! Taistelu on vienyt jo voimat, ja nyt täällä sohvalla joutuu vielä keksimään uuden sanan!Kirjoittaja on kirjailija ja käsikirjoittaja.