Kotimaa

Lumisateet saapuvat perjantaina jo Itä-Suomeen

Etelästä yltää sateita paikoin maan eteläosaan sekä eteläiseen keskiosaan, jossa sateet tulevat vielä enimmäkseen vetenä. Muualla maassa on enimmäkseen poutaista. Lapin koillisosassa voi tulla yksittäisiä lumi- tai räntäkuuroja.Tuuli on kohtalaista ja laajalti koillisenpuoleista, Pohjois-Lapissa luoteenpuoleista.Maan etelä- ja keskiosassa tuuli on myös puuskaista. Päivälämpötila on laajalti 2 – 6 astetta ja Lapissa 0 - 3 astetta.Perjantaina matalapaine liikkuu Suomen itäpuolella. Pilvisyys vaihtelee Lapissa sekä paikoin lännessä. Sateet painottuvat maan itäosaan, mutta paikallisesti myös länsiosassa voi sadella. Sateet tulevat päivällä enimmäkseen vetenä, mutta itärajan tuntumassa jo paikoin lumena tai räntänä. Illalla sateet muuttuvat myös muualla paikoin lumisemmiksi. Kohtalainen tuuli kääntyy hiljalleen pohjoiseen.Päivälämpötila on 0 - 4 astetta.Lauantaina paikallisia kuurosateita tulee maan itäosassa, Koillis-Lapissa sekä paikoin Pohjanmaan maakuntien rannikolla. Pilvisyys on monin paikoin vaihtelevaa, Lapissa runsasta. Pohjoistuuli on heikkoa tai kohtalaista.Päivälämpötila on maan etelä- ja länsiosassa 2 – 5 astetta, itä- ja pohjoisosassa 1 - 4 astetta.