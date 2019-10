Taina Rantala menetti tyttärensä Kauhajoen koulusurmissa – kertoo mitä kaikkea suru tekee ihmiselle: ”Kun kuulin uutisen Kuopiosta, tunsin raivoa ja vihaa”

Kotimaa

Taina Rantala menetti tyttärensä Kauhajoen koulusurmissa – kertoo mitä kaikkea suru tekee ihmiselle: ”Kun kuul

Meni kauan, että itkin kun aamulla heräsin, itkin päivällä ja itkin illalla. En osaa edes kuvailla millaista se oli.





Suru on jättänyt jälkensä

Vaikka nykyisessä elämässä on paljon hyvää, siitä ei pysty nauttimaan täysillä, kun on niin rikki.

”Surmat olisivat olleet estettävissä”

Kun kuulin uutisen Kuopiosta, tunsin raivoa ja vihaa, ja mietin, miten näitä annetaan edelleen tapahtua!