Lukijat kertovat, miksei heillä ole lapsia: ”Pitäisi töiden päätteeksi tulla kotiin paapomaan nykyajan vetelää miestä”

riittäviä taloudellisia resursseja eikä ympäristön painetta lasten hankkimiseen. Lapset ovat ihania mutta liian vaivalloisia. Sopivaa äitiä lapsille ei ole tullut vastaan, ja parisuhteen merkityksellisyys epäilyttää.Nämä moninaiset seikat yksi IS:n lukija luottelee syiksi omalle lapsettomuudelleen.Suomen syntyvyys hiipuu Tilastokeskuksen uuden ennusteen mukaan niin, että väkiluku lähtee laskuun jo vuonna 2031. Syntyvyyden lasku on aiemmin ennustettua rajumpi ja aiheuttaa paineita eläkejärjestelmälle.Ilta-Sanomiin yhteyttä ottaneet lukijat kertovat omat syynsä siihen, ettei heillä ole lapsia. Kaikki eivät vain halua lapsia, mutta toisten tarinat ovat riipaisevia.– Kukaan ei halunnut minua tyttöystäväkseen, vaimokseen, eikä näin ollen tulevien lasten äidiksi. Nyt olen 48-vuotias. Tämä on elämäni kipein asia, yksi heistä kirjoittaa.– Olisin aina halunnut perheen ja lapsia, mutta Hollywood on aivopessyt liian hyvin ihmiset. Kysyntä ja tarjonta eivät kohtaa. Tytöille pitäisi olla Disney-prinssi tai Brad Pitt, muuten ei mies kelpaa. Mutta toimii homma toisinkin päin: missitasoakin kauniimmat elokuvatähtöset ovat sokaisseet miehet. Viimeinen naula pariutumisen arkkuun on internet ja ennen kaikkea Tinder. Naisille on aivan liikaa vaihtoehtoja sixpäkkipoikien ylikansoittamassa somedeittailussa, eikä tavallisilla miehillä ei ole mitään saumaa. Mikään määrä suodattimia ei korjaa tilannetta, toinen lukija kommentoi.lukijoiden mainitsema syy on raha.Osalla vaikeudet liittyvät työuraan.– Olin yrittäjänä ja kaveri teki ikävän kuprun. Parikymppisenä tein sitten konkurssin, vanhempi lukija kirjoittaa.– Lapset jäivät tekemättä kun tarjolla on vain epämääräisiä keikkatyötä. Hädin tuskin pystyn elättämään itseni. En halunnut lapsilleni samaa kohtaloa, kertoo toinen.– Lapsia emme halua siis tehdä ennen kuin molemmilla on vakityöt, parikymppinen lukija kertoo.– Olisi mukava matkustella ja tehdä vielä kaikennäköistä, ennen kuin on itsestä riippuvainen pieni ihmisenalku, jolle haluaa tarjota vain parasta ja hyvät olot kasvaa ja kehittyä kelpo kansalaiseksi.Osa kaipaisi tukea yhteiskunnalta.– Palkka on pieni, vuokra on kallis. Asunnon hankkiminen on melkein mahdotonta. Lapsituki on niin vähän, eräs lukija kirjoittaa.Lapsettomuushoitojen pitäisi olla kaikille mahdollisia ja ilmaisia kunnan järjestämiä palveluja, toinen lukija ehdottaa. Nyt kaikilla ei ole varaa hedelmöityshoitoihin yksityisillä klinikoilla.Kolmas kehottaa katsomaan Viroon, missä lapsiperheiden tukia on kasvatettu päättäväisesti ja vauvoja syntyy aiempaa enemmän.eivät yksinkertaisesti kaipaa perhe-elämää.– Minulla on sellainen työ, että naisena siellä ei yksinkertaisesti lapsia tehdä. Heitänkö sitten viiden vuoden koulutuksen ja työpaikan menemään, jotta sen lapsen saisin? Naiset yksinkertaisesti jäävät aina häviölle lapsen saamisessa, enkä ole uhrautuvaa sorttia. Minulla ei ole myöskään tippaakaan hoivaviettiä.Ympärillä saattaa nähdä vain onnettomia esimerkkejä.– Minä olen aina jostain syystä tavannut vain miehiä, jotka kaipaavat niin kovasti äitihahmoa kotiin. Pitäisi töiden päätteeksi tulla kotiin paapomaan nykyajan vetelää miestä, tekemään ruokaa, harrastamaan seksiä ja keräämään sukkia lattialta. Näitä näen myös kaveripiirissä, kun ukkeli makaa sohvalla maha pystyssä, kun tyttöystävä siellä häärää vauva kainalossa raivaamassa keittiötä. Kun sitten pääsee kaverin kanssa kahdestaan kahville, soittaa mies viiden minuutin välein kysyäkseen, missä se tuttipullo nyt on.Toisen lapsettomuuden valinneen lukijan mielestä taas monet naiset alkavat vehkeilemään lapsia tehtyään.– Ja mitä tulee lasten hankintaan yleensä, jokaisen niin miehen kuin naisen pitäisi ennen lasten hankintaa mennä peilin eteen ja kysyä itseltään, olenko kelvollinen ja kykenenkö huolehtimaan lapsista, sillä tänä päivänä huostaanottotilastot kertovat siitä, että kaikki äidit eivätkä isätkään pysty huolehtimaan lapsistaan, hän kehottaa.