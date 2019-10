Kotimaa

Tuulivaroitus kaikille merialueille – torstaina sataa taas





Maan etelä- ja keskiosissa on pilvistä, ja sateita saadaan varsinkin Lounais-Suomessa. Suomen pohjoisosissa sää on poutainen, mutta pilvisyys on vaihtelevaa. Maan etelä- ja keskiosissa lämpötila vaihtelee 3–8 asteen ja pohjoisessa 0–5 asteen välissä.Ilmantieteen laitos varoittaa merenkulkijoita tuulesta kaikilla merialueilla. Tuuli puhaltaa pohjoisen ja idän välistä, ja se heikkenee torstain jälkeen. Maa-alueilla tuuli on heikkoa tai kohtalaista, mutta maan etelä- ja keskiosissa myös puuskaista.