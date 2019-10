Koulukaverit kuvailevat Kuopion epäiltyä hyökkääjää – jätettiin yläasteella yksin pihalla, valmistui lukiosta huipputuloksin

Kotimaa

Koulukaverit kuvailevat Kuopion epäiltyä hyökkääjää – jätettiin yläasteella yksin pihalla, valmistui lukiosta

Hän oli lempeä jättiläinen, jonka ei olisi uskonut tekevän pahaa kärpäsellekään.

Oli jotenkin surullinen näky. Välitunnilla hän oli pihalla yksin ja odotteli tuntien alkamista.

Kuopion epäillyn kouluhyökkääjän entiset koulukaverit ovat ihmeissään, mitä heidän tuntemalleen nuorukaiselle on tapahtunut. Ujontuntuista nuorta miestä ei osaa yhdistää sapelin kanssa riehuneeseen henkilöön.– Hän oli hiljainen, mukava kaveri. Hän vaikutti herttaiselta luonteelta. En tiedä, mitä hänelle on koulun jälkeen tapahtunut, samaan aikaan lukiosta valmistunut muistelee.Ilta-Sanomat tavoitti useita epäillyn kanssa samaan aikaan yläasteella ja lukiossa opiskelleita. Kaikki kuvailevat nuorukaista rauhalliseksi ja hiljaiseksi. Yläasteella ja lukiossa samaan aikaan opiskellut muistaa hiljaisen, ujon, kömpelön pojan.– Hän oli lempeä jättiläinen, jonka ei olisi uskonut tekevän pahaa kärpäsellekään.Nykyisin 24-vuotias mies pääsi ylioppilaaksi Siilinjärven lukiosta vuonna 2014. Hän menestyi hyvin koulussa. Ylioppilaskirjoituksissa hän kirjoitti IS:n tietojen mukaan kaksi laudaturia.Koulukaveri muistelee, että nuorukainen oli hyvä äidinkielessä. Lukion päätyttyä hänet palkittiin aineesta stipendillä.Lukion aikaisen koulukaverin mieleen on jäänyt atleettinen olemus. Nuorukainen oli roteva ja pitkä.– Hän näytti kookkaalta kaverilta. Hän harrasti voimannostoa ja vietti aikaansa salilla, toinen koulukaveri muistelee.Isokokoinen koulukaveri antoi ujon vaikutelman. Hän liikkui muun kaveriporukan mukana, mutta ei halunnut erottua joukosta.– Hän ei ollut porukan äänekkäin, mutta ei myöskään mikään nyhverö.Kuopion tapahtumien yhteydessä miestä on luonnehdittu ”nörtiksi”. Koulukaveri muistelee, että nuorukainen oli kiinnostunut tietokoneista, mutta niin olivat muutkin koulukaverit.– Ei hän vastaa stereotyyppistä kuvaa sellaisesta luisevasta nörtistä.Lukion aikaisten kaverien mieleen ei ole jäänyt, että nuorukainen olisi joutunut koulukiusauksen kohteeksi.– Voi olla, että alemmilla luokilla on ollut jotain sellaista, mutta lukioon tultaessa ketään ei enää kiusattu, yksi muistelee.Yläasteella yhtä aikaa opiskellut muistelee, että nuorta miestä syrjittiin. Hänet jätettiin yksin omiin oloihinsa. Hän sai olla syrjässä kaveriporukoista.– Oli jotenkin surullinen näky. Välitunnilla hän oli pihalla yksin ja odotteli tuntien alkamista.Helsingin Sanomien aiemmin jututtamien koulutoverien mukaan epäiltyä olisi kiusattu sekä ala- että yläkoulussa.Voimanosto vaikuttaa tulleen nuorukaisen harrastuksiin lukioaikana.Nuorukainen kävi yläastetta Siilinjärven Ahmon koululla. Rinnakkaisluokalla olleen pojan mieleen on jäänyt, ettei epäillyllä ollut erityisiä liikuntaharrastuksia.– Pikemminkin hän seisoi liikuntatunneillakin kädet puuskassa ja vähän syrjässä, hän oli tuolloin melko pulskassa kunnossa. Uskoakseni hän oli enemmän kiinnostunut tietokonepeleistä kuin liikunnasta.Koulukaveri kuvailee, että epäilty pukeutui kouluaikanaan samaan tapaan kuin muut yläluokkalaiset.– Ei ollut mitään erityisen silmiinpistävää. Usein hänellä oli yllään huppari ja tavalliset college-housut. Tukka oli leikattu lyhyeksi.Siilinjärven lukio oli kurssimuotoinen. Lukiossa ei ollut luokkia, joissa olisi muodostunut tiiviitä kaveriporukoita. Lukion jälkeen kukin lähti omille teilleen.Lukion jälkeen nuorukainen hyväksyttiin Kuopioon opiskelemaan liiketaloutta. Oppilaista puolet oli vaihto-oppilaita ja puolet suomalaisia.Kukaan IS:n haastattelema ei pitänyt hänen yhteyttä lukion päätyttyä.– Ehkä kerran olen törmännyt häneen sattumalta lukion jälkeen, yksi muistelee.