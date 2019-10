Kotimaa

Kaksi miestä saapui Suomeen, ehtivät olla maassa 12 tuntia ennen rikosta

Poliisin mukaan murtautujat pääsivät teollisuuskiinteistössä sijaitevaan halliin vääntämällä sen oven auki murtoraudalla. Murtautujat ajoivat halliin auton, johon erikoisporanterälaatikot lastattiin.Vartijan paikalle tulo keskeytti teon ja tekijät pakenivat paikalta. Itä-Uudenmaan poliisi takavarikoi murtopaikalta muun muassa tekijöiden jättämän auton sekä murrossa käytetyn vääntöraudan.Kaksi teosta epäiltyä miestä otettiin kiinni maanantai-aamuna Helsinki-Vantaan lentoasemalta heidän yrittäessä poistua maasta.Tutkinnassa on selvinnyt, että miehet saapuivat maahan vain noin 12 tuntia ennen halliin murtautumista. Maahan saapumisen jälkeen tekijät tiedustelivat murron kohteena olevan hallin ja hankkivat murrossa käytetyn vääntöraudan. Poliisi epäilee, että teko on ollut tarkoin suunniteltu ja rikokseen kohteena ollut teollisuushalli on ollut tekijöiden tiedossa jo maahan saapuessa.Tapauksen johdosta on vangittu kaksi teosta epäiltyä miestä. Kuulustelussa miehet ovat tunnustaneet murtautuneensa teollisuushalliin.