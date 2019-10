Kotimaa

Tutkinnanjohtaja Kuopion kouluiskusta: "Teko on hänen taustaansa nähden yllättävä"

Päätapahtumat Näytä lisää( -5 kpl) Krp:n tutkinnanjohtaja Olli Töyräs päätti tiedotustilaisuuden tiistaiseen Kuopion hyökkäykseen liittyen. "Teko on hänen taustaansa nähden yllättävä" "Pidän tätä yksittäisenä väkivallantekona, syyt ja motiivit ovat auki ja meillekin tässä vaiheessa mysteeri, tutkinnanjohtaja Olli Töyräs sanoo." Tutkinnanjohtajan mukaan toistaiseksi teosta epäillyn miehen henkilöhistoriasta ja taustasta ei ole löytynyt selityksiä teolle ja sen motiiville. "Ei ole mitään indikaattoria, mikä olisi kertonut hänen ajatuksistaan ja suunnitelmistaan, jos sellaisia on ollut. Teko on hänen taustaansa nähden yllättävä, erittäin yllättävä." "Se on ollut tämän syksyn asioita", Töyräs kommentoi sitä, kuinka kauan epäilty ja uhrit olivat tunteneet toisensa koulun kautta. Mikä oli epäillyn opiskelijastatus, toimittaja kysyy. "Se on yksi asia, mikä meitäkin kiinnostaa. Ja että kuka tämä epäilty on ollut opiskelijoiden joukossa." Tutkinnanjohtajan mukaan ei ole tiedossa, kuinka hyvin epäilty ja uhrit tunsivat toisensa. "He ovat olleet opiskelutovereita. Sen enempää en tiedä, että onko yhteisiä harrastuksia tai vapaa-ajan tekemisiä." Toistaiseksi ei ole tiedossa, oliko epäilty tekohetkellä päihtynyt. Tutkinnajohtaja ei avaa, mitä poliisi löysi epäillyn kotoa kotietsinnässä. "Poliisi selvittää sitä, mikä johti tähän tekoon." "Kun hän on kuulustelukunnossa, niin häntä kuulustellaan", tutkinnanjohtaja sanoo. Poliisi pyytää ilmoittamaan kaikista mahdollisista havainnoista tapahtumiin liittyen poliisille. "On aivan selvää, että häntä tullaan vaatimaan vangittavaksi murhasta ja murhan yrityksistä. Onko se käsittely perjantaina vai torstaina, en ota kantaa siihen. Se on selvää, että tässä tulee vangitseminen eteen." "Poliisi suorittaa paraikaa kuulusteluja. Epäillyn osuus (kuulusteltavaksi) tulee varmaan tänään, heti kun lääkärit antavat luvan." "Kaikki kivet ja kannot käännetään, ja katsotaan mitä sieltä alta löytyy", tutkinnanjohtaja Olli Töyräs sanoo. Krp toivoo ihmisiä toimittamaan poliisille mahdollista kuva- ja videomateriaalia tapahtumiin liittyen. Tämänhetkisen tiedon perusteella epäilty on lähtenyt itse pois luokkahuoneesta väkivallantekojen jälkeen. "Se on ollut nopea tapahtuma", tutkinnanjohtaja kuvailee tilannetta. "Olemme varhaisessa vaiheessa tutkintaa. Hyvin montaa poliisitoimenpidettä tehdään paraikaa", Töyräs sanoo. Töyräs ei osaa ottaa tässä vaiheessa kantaa siihen, oliko sillä jotain merkitystä, että suurin osa uhreista oli naisia. "Hänen henkilöhistoriastaan ei tässä vaiheessa löydy mitään sellaista väkivaltarikollisuutta, mikä selvittäisi tätä millään tavalla", tutkinnanjohtaja Olli Töyräs sanoo. "Teko tapahtui luokkahuoneessa. Poliisin voimankäyttö tapahtui luokkahuoneen ulkopuolella." Myös motiivin selvittäminen on yhä kesken, koska epäiltyä ei ole toistaiseksi päästy kuulemaan. Näytä lisää

Keskusrikospoliisi järjesti tiedotustilaisuuden Kuopion tiistaiseen kouluhyökkäykseen liittyen kello 13.00 alkaen tänään keskiviikkona.Kuopiossa kauppakeskus Hermanin yhteydessä sijaitsevissa Savon Ammattiopiston tiloissa tapahtui tiistaina päivällä hyökkäys, jossa kuoli yksi ja loukkaantui yhteensä kymmenen henkilöä. Epäilty käytti aseenaan sapelia ja oli varustautunut myös ampuma-aseella.Kaksi loukkaantui hyökkäyksessä vakavasti, mutta heidän tilansa on nyt vakaa. Poliisin mukaan toinen vakavasti loukkaantuneista on epäilty tekijä.Poliisi on vahvistanut epäillyn olevan vuonna 1994 syntynyt mies, joka on syntyperäinen Suomen kansalainen ja Savon ammattiopiston oppilas. Häntä epäillään murhasta sekä useista murhan yrityksistä. Rikosnimikkeiden määrä tarkentuu edelleen tutkinnan edetessä.Poliisi ampui tilanteessa kaksi laukausta pysäyttääkseen epäillyn, joka ei totellut poliisin käskytystä. Epäilty loukkaantui ampumisen seurauksena.