Kotimaa

Kuusi Kuopion kouluiskussa loukkaantunutta yhä KYS:issä – kaksi tehohoidossa

Kuusi Kuopion kouluiskussa loukkaantunutta yhä KYS:issä – kaksi tehohoidossa

2.10. 8:48

Kuusi loukkaantunutta edelleen hoidossa KYSissä.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kuusi Kuopiossa väkivallanteossa 1. lokakuuta loukkaantuneista on edelleen sairaalahoidossa Kuopion yliopistollisessa sairaalassa, sairaala kertoo tiedotteessaan.



Kaksi vakavimmin loukkaantunutta on tehohoidossa ja nyt heidän tilanteensa on vakaa. Osastohoidossa on neljä lievemmin loukkaantunutta potilasta, joilla on leikkaushoitoa vaativia vammoja.



Kaiken kaikkiaan loukkaantuneita iskussa oli 10 henkilöä. Tämän lisäksi yksi henkilö on menehtynyt.



Iskun epäilty tekijä on loukkaantuneiden joukossa.