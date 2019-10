Kotimaa

Mikä sai opiskelijan tarttumaan sapeliin – nämä kysymykset Kuopion koulu­iskusta odottavat vastausta

Keskusrikospoliisi

Mikä oli hyökkäyksen motiivi?

Miten uhrit valikoituivat?

Savon ammattiopistossa hiljainen hetki

jatkaa Kuopiossa Savon ammattiopistoon eilen tehdyn hyökkäyksen tutkintaa. Vuonna 1994 syntyneen miehen epäillään hyökänneen tiistaina teräaseella opiston väistötiloihin kauppakeskus Hermanissa.Hyökkäyksessä yksi ihminen kuoli ja kymmenen loukkaantui. Loukkaantuneiden joukossa on epäilty tekijä, joka on poliisin mukaan syntyperäinen Suomen kansalainen.Epäilty mies on 1994-syntynyt ammattiopiston opiskelija. Hyökkäyksessä hän käytti sapelityyppistä teräasetta, ja lisäksi hänellä oli mukanaan ampuma-ase. Poliisilla ei ole täyttä varmuutta siitä, käyttikö epäilty myös ampuma-asetta.Miestä epäillään murhasta sekä muista useista väkivaltarikoksista ja niiden yrityksistäEpäillyllä ei ole aiempaa rikoshistoriaa, eikä kouluun ollut suuntautunut uhkauksia.Poliisi teki tiistaina iltapäivällä kotietsinnän epäillyn asuntoon Kuopion Särkiniemessä. Etsinnässä takavarikoitiin polttopulloja ja atk-laitteita. Toistaiseksi ei ole tiedossa, onko epäilty jättänyt jälkeensä tai julkaissut viestiä, joka valottaisi veriteon syytä.Poliisin tiedossa ei ole, valitsiko epäilty uhrinsa sattumanvaraisesti vai tarkoituksella. Kuolonuhri oli nainen, mutta poliisi ei ole vahvistanut julkisuudessa liikkuneita tietoja, joiden mukaan kuollut nainen olisi koulun oppilas ja iskun pääkohde. Poliisi ei myöskään vahvistanut kuolleen naisen ikää.Vakavasti loukkaantuneita on kaksi, joista toinen on epäilty. Poliisin mukaan loukkaantuneiden joukossa oli sekä opiskelijoita että koulun henkilökuntaa. Uhrit ovat 15-50-vuotiaita ja pääosin naisia.Poliisi ampui epäiltyä kiinniottotilanteessa. Asetta käyttänyt poliisi haavoittui itse lievästi epäillyn teräaseesta.Eilen illalla sairaalahoidossa oli yhä kuusi loukkaantunutta. Neljä lievimmin loukkaantunutta pääsi kotiin jo tiistaina. Toisen vakavasti loukkaantuneen tilaa Kuopion yliopistollinen sairaala luonnehti vakaaksi ja toisen kriittiseksi. Julkisuuteen ei ole kerrottu, mikä epäillyn tila on. Vastaavasti ei ole tiedossa, milloin poliisi pääsee mahdollisesti kuulemaan miestä.Tutkintavastuussa oleva keskusrikospoliisi on sanonut kertovansa asiasta lisää tänään keksiviikkona.Savon ammattiopisto kertoo nettisivuillaan, että sen kaikissa yksiköissä opiskelu jatkuu tänään normaalin työjärjestyksen mukaisesti. Kuopiossa Hermanin osalta opiskelun jatkumisesta tiedotetaan tänään.Suruliputus järjestetään tänään kaikissa Savon ammattiopiston ja Varkauden lukion yksiköissä. Hiljainen hetki vietetään puoliltapäivin.