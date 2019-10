Kotimaa

Talo, jossa asunto sijaitsee, on kolmekerroksinen ja täynnä noin 19 neliön suuruisia yksiöitä, joissa ei ole mainittavia mukavuuksia pienen kylpyhuoneen ja jääkaapin lisäksi. Asukkailla on käytössään yhteiskeittiöt.Vielä kello 18 aikaan asuntolan pihalla oli poliisiauto ja poliisin tekninen tutkintaryhmä teki epäillyn asunnossa työtään.Epäilyllä oli tapana tulla myöhään kotiin, viereisessä asunnossa asuva vietnamilainen opiskelijapariskunta kertoo. He eivät halua paljastaa nimiään, sillä heitä pelottaa.– Tämä tuli ihan sokkina. Emme osanneet odottaa, että tällaista tapahtuu Kuopiossa.Naapureiden mukaan epäiltyä näkyi harvoin ja yleensä asuntolan käytävillä oli hiljaista. Pariskunta kertoo, että silloin kun epäilty mies sattui samaan aikaan rappuun, he tervehtivät häntä, mutta epäilty ei koskaan tervehtinyt takaisin.– Hän vaikutti hyvin hiljaiselta tyypiltä. Olemme asuneet tässä kuusi kuukautta ja hän oli alusta asti naapurimme, pariskunta kertoo.Pariskunnan mukaan epäilty pukeutui yleensä mustaan huppariin ja kantoi mukanaan reppua. Pitkät, suorat ja vaaleat hiuksensa hän peitti usein hupulla.Pariskunta näki epäillyn viimeksi maanantaina. Heidän mukaansa tuolloin huomio kiinnittyi noin reilun metrin mittaiseen isoon pahvilaatikkoon, jota epäilty kantoi asuntoonsa.