Makaako tässä Kuopion kouluhyökkäyksen epäilty tekijä? Silminnäkijä kuvasi videon kirpputorin lasiseinän läpi: ”Hätääntynyt tunnelma”

Makaako tässä Kuopion kouluhyökkäyksen epäilty tekijä? Silminnäkijä kuvasi videon kirpputorin lasiseinän läpi:

Hermanin kauppakeskuksessa väkivaltaiskun aikaan ollut silminnäkijä kuvasi videolle, kuinka poliisi häärää maassa makaavan miehen ympärillä kauppakeskuksen käytävällä.Video on kuvattu kauppakeskuksessa sijaitsevan kirpputorin sisältä lasiseinän läpi. Videolla näkyy, kuinka poliiseja ja muita henkilöitä pyörii kauppakeskuksen toisessa kerroksessa lattialla makaavan henkilön ympärillä. Silminnäkijä kertoo, että kuvaushetkeä edelsi laukausten ääni. Silminnäkijän mukaan kyseessä olisivat juuri ne laukaukset, joita poliisi ampui. Silminnäkijän mukaan maassa siis makaa mahdollisesti epäilty iskun tekijä.Poliisi on vahvistanut käyttäneensä välikohtauksessa ampuma-asetta.Silminnäkijän mukaan tapahtumat saivat alkunsa siinä vaiheessa, kun hän itse oli kirpputorin kassalla maksamassa ostoksiaan.– Nähtiin, kuinka näitä oppilaita alkoi juosta siinä käytävällä lasin takana mahdottomasti ja mahdoton huuto ja mekkala kuului. Me ihmettelimme mitä on tapahtunut ja kirpputorin kassakin sanoi, että varmasti vain joku harjoitus, hän kertoo IS:lle.Pian alkoi selviämään, että kyse ei ole harjoituksesta. Silminnäkijän mukaan käytävällä juosseista opiskelijoista yksi tyttö linkkasi jalkojaan ja toiset taluttivat häntä suojaan.Tämän jälkeen kuului ampumista, poliisi tyhjensi alueen ja ihmiset jäivät kirpputoriin sisälle.Silminnäkijän mukaan kirpputorilla oli noin 20–30 henkilöä ja tunnelma oli hätääntynyt.– Siellä oli nuoria äitejä lapsiensa kanssa. Hehän itkivät suurin piirtein ja koittivat mennä hyllyjen taakse ja peräseinälle piiloon. Enhän minä ymmärtänyt mennä kun eturintamaan kameran kanssa, silminnäkijä kertoo.Kirpputorilla sisällä olleet henkilöt alkoivat kerrata tapahtumia. Joku kertoi videon kuvaajalle, että oli nähnyt samaisesta ikkunasta epäillyn juoksevan pitkän miekan kanssa.– Tilanne oli sen puoleen rauhoittunut, mutta ei tiedetty onko siellä muita tekijöitä.Silminnäkijän arvion mukaan he olivat kirpputorin sisällä lopulta noin tunnin, kun poliisi tutki kauppakeskusta. Sen jälkeen heidät päästettiin ulos takaovesta.