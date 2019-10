Opiskelija-asuntolassa poliisioperaatio Kuopion Särkiniemessä, liittyy kouluhyökkäykseen – epäillyn kotoa löytyi polttopullo

Kotimaa

Opiskelija-asuntolassa poliisioperaatio Kuopion Särkiniemessä, liittyy kouluhyökkäykseen – epäillyn kotoa löyt

Yllä olevalla videolla kuvaa kouluhyökkäyksen tapahtumapaikalta kauppakeskus Hermanilta.

Kuopiossa Särkiniemen kaupunginosassa sijaitsevassa Kuopion Opiskelija-asunnot oy:n opiskelija-asuntolassa on ollut käynnissä mittava poliisioperaatio, kertoo silminnäkijä Ilta-Sanomille. Silminnäkijän mukaan paikalla on ”parveillut poliiseja” jo muutaman tunnin ajan. Ensimmäiset poliisit tulivat silminnäkijän mukaan paikalle jo ennen kello kahta.Poliisi vahvisti tiedotustilaisuudessa tehneensä Särkiniemen kaupunginosassa kotietsinnän epäillyn kotiin. Epäillyn kotoa poliisi on löytänyt polttopullon tapaisen esineen. Myös epäillyn atk-laitteita on otettu haltuun kotietsinnän yhteydessä.Silminnäkijän mukaan asuntola sijaitsee noin kilometrin päässä väkivallanteon tapahtumapaikasta Hermanista.Silminnäkijä kertoo, että pihapiirissä oli ainakin yksi tavallinen poliisiauto, yksi valkoinen poliisiauto sekä yksi poliisin panssaroitu auto. Paikalla olleilla poliiseilla oli silminnäkijän mukaan kypärät ja luotiliivit.Poliisin ajoneuvojen lisäksi pienen matkan päässä oli kolme ambulanssia tien varressa.