Kotimaa

Kuopion piispa Jari Jolkkonen: ”Tällaisen pahuuden edessä ei saa alistua”

– Olen järkyttynyt, olen juuri saanut kuulla, että yksi on kuollut ja yhdeksän loukkaantunut, joiden joukossa on myös epäilty, Jari Jolkkonen kertoo Ilta-Sanomille.Jolkkonen on saanut tiedon omasta esikunnastaan.– Sen tiedän, että siellä on paikalla oppilaitospappi ja myös Hehu-ryhmä yhteistyössä viranomaisten kanssa.– Tämä on erittäin järkyttävä tieto, joka vetää meidät kaikki hiljaiseksi. Tällaista ei pitäisi tapahtua Kuopiossa eikä missään.Jolkkosen mukaan nyt on tärkeää, että viranomaisille annetaan työrauha.– On varmaa, että tämä järkyttää perusturvallisuutta Kuopiossa ja koko Suomessa. On tärkeää, että arki jatkuu. Kouluun tullaan huomenna ihan normaalisti. Tällaisen pahuuden edessä ei saa alistua.Herää kysymys, onko piispa Jolkkosen kohdalle sattunut koskaan vastaavaa tragediaa.– On pienempiä tragedioita toki. Rautavaaralla äiti ajoi linja-autoa päin ja Kuopiossa oli toinen tapaus, jossa äiti hukutit lapsensa. Valitettavan järkyttäviä asioita.Piispa Jari Jolkkonen kertoo rukoilevansa uhrien puolesta.– Minä rukoilen Isä meidän -rukouksen heidän puolestaan.