Kotimaa

Koulutuskuntayhtymän johtaja Heikki Helve IS:lle: ”Olemme järkyttyneitä”

Kuopiossa Savon Ammattiopistossa on tapahtunut tiistaina päivällä väkivallanteko, jossa on kuollut yksi ihminen ja 10 on loukkaantunut.