Kuopiossa väkivallanteko kauppakeskus Hermanissa – poliisi ampui, kolme loukkaantunut

1.10. 13:06

Poliisi on ottanut kiinni yhden henkilön.

Kuopiossa osoitteessa Leväsentie 2 sijaitsevassa kauppakeskus Hermanissa Leväsellä on tapahtunut väkivallanteko, poliisi kertoo. Poliisi on käyttänyt tilanteessa ampuma-asetta.



Väkivallanteossa on loukkaantunut kolme ihmistä.



Poliisi on ottanut paikalta kiinni yhden henkilön. Poliisi on eristänyt kauppakeskuksen ja tarkistaa parhaillaan rakennusta.



Poliisi ei tässä vaiheessa avaa tapahtumien kulkua tai loukkaantuneiden kuntoa.



