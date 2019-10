Kuopiossa väkivallanteko Savon Ammattiopiston tiloissa – 9 loukkaantunutta sairaalaan, IS seuraa hetki hetkeltä

Kotimaa

Kuopiossa väkivallanteko Savon Ammattiopiston tiloissa – 9 loukkaantunutta sairaalaan, IS seuraa hetki hetkelt

IS Seuraa

Päätapahtumat Näytä lisää( -5 kpl) Oppilaitoksen tiloista löydetty yksi vainaja #Kuopio n Hermannissa on oppilaitoksen tiloista löydetty yksi vainaja, poliisi kertoo Twitterissä. Kuopion Hermannin kauppakeskuksen välikohtaus on tämänhetkisen tiedon mukaan tapahtunut rakennuksessa olevan Savon Ammattiopiston tiloissa, Itä-Suomen poliisi twiittaa. https://twitter.com/PoliisiIS/status/1178981615781007360