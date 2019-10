Kotimaa

Syysmyräkkä iski Suomeen: Merialueilla tuuli jo yli 16 m/s, vettä vihmonut paikoin rankasti

Lounaistuulet nousevat myös maa-alueilla melko reippaiksi. Varsinkin etelärannikolla kun mereltä tuulee kovaa, niin kyllä tuulet ovat kovia.

