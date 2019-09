Kotimaa

Kohta jyrisee! Ilmavoimien pääsotaharjoitus Ruska 19 alkaa, mukana Horneteja, Hawkeja, Gripeneitä ja NH90





Harjoitukseen osallistuu yli 50 lentokonetta ja noin 4 500 henkilöä, joista lähes puolet on reserviläisiä.Harjoituksen lentotoimintaan osallistuu vajaat 30 Hornet-hävittäjää sekä Hawk-harjoitushävittäjiä ja kuljetuskoneita. Maavoimista mukana on yksi NH90-helikopteri.Suomalaisten koneiden lisäksi harjoitukseen osallistuu jo aiempien vuosien tapaan koneita myös Ruotsin ilmavoimista. Mukana on kahdeksan Gripen C/D -hävittäjää sekä valvonta- ja taistelunjohtokone Argus.Ruotsalaiset ovat mukana sekä harjoitusvastustajan että puolustajan roolissa. Osa lentotoiminnasta tapahtuu Ruotsin Luulajan tukikohdasta käsin.Suomen ja Ruotsin ilmavoimat ovat olleet mukana harjoittelemassa toisen maan puolustamista jo vuodesta 2016.Ruska 19 -harjoituksessa lennetään pääosin Tampereen, Kuopion, Rovaniemen ja Jyväskylän lentoasemien yhteydessä sijaitsevista Ilmavoimien tukikohdista. Harjoitus näkyy ja kuuluu, sillä siihen sisältyy sekä yliääni- että matalalentoja ja koneiden omasuojajärjestelmiin kuuluvien soihtujen käyttöä.Vilkkaimmillaan Ruska 19:n lentotoiminta on ensi perjantaista alkaen. Harjoitus päättyy 8. lokakuuta.