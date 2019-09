Kotimaa

Useita kuollut Keski-Eurooppaa ravistelleissa kovissa tuulissa – pian myräkkä iskee Suomeen

Kolme

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Tiistain aikana

https://www.is.fi/kotimaa/art-2000006256025.html

https://www.is.fi/uutisvihje/

ihmistä on kuollut ja useita loukkaantunut Keski-Eurooppaa maanantaina ravistelleissa voimakkaissa tuulissa. Voimakkaiden tuulien vuoksi Saksaan, Puolaan, Tsekkiin ja Slovakiaan annettiin maanantaina säävaroitukset.– Voimakas tuuli sai puun kaatumaan jalkakäytävällä kulkeneiden koululaisten päälle Nitrassa. 14-vuotias poika kuoli paikalle, Slovakian poliisi kertoo.Nitra sijaitsee noin 80 kilometriä Slovakian pääkaupungista Nitrasta itään.Puolassa yksi kuoli ja kaksi loukkaantui puun kaaduttua auton päälle Nowy Nartissa maan eteläosissa. Nowy Nart sijaitsee noin 150 kilometriä Krakovasta itään. Muualla Puolassa on raportoitu ainakin viidestä myrskyssä loukkaantuneesta.Myös Saksassa mies kuoli puun kaaduttua auton päälle lähellä Wittenbergiä, noin 85 kilometriä Berliinistä etelään.Tsekissä kuorma-autoa kuljettanut mies puolestaan sai vammoja puun kaaduttua hänen autonsa päälle.Myrskytuulet ovat aiheuttaneet myös lentojen peruutuksia, ongelmia junaliikenteelle sekä sähkökatkoksia. Esimerkiksi Tsekissä noin 30 000 ja Slovakiassa noin 11 000 kotitaloutta jäi myrskyn yhteydessä vaille sähköjä.sää muuttuu tuuliseksi ja sateiseksi myös Suomessa. Ilmatieteen laitoksen mukaan merialueilla esiintyy kovaa aallokkoa ja tuuli on paikoin lähellä myrskylukemia.Etelä-Suomessa Varsinais-Suomeen, Uudellemaalle, Kymenlaaksoon ja Etelä-Karjalaan on annettu tuulivaroitus. Pohjois-Suomessa tuulivaroitukset ovat voimassa Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa sekä näistä pohjoiseen sijaitsevissa maakunnissa.Suomenlahdella sekä Pohjois-Itämeren itäosassa on voimassa varoitus vaarallisesta säästä.