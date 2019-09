Kotimaa

Vanhushoivan työvoimareservissä olikin haamuhoitajia – miten käy hallituksen ajaman hoitajamitoituksen?

Työvoimareservistä on käytetty lukua 72 182. Ministeriön selvityksen mukaan oikea luku on 9 724.

Vanhustenhoidossa on pulaa hoitajista. Sote-alan koulutuksen saaneiden on arveltu siirtyneen muille kuin hoitoaloille. Puhuttiin jopa alan työvoimareservistä. Julkisuudessa on viitattu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen eli THL:n julkaisemiin vuoden 2014 tilastoihin, joiden mukaan muilla toimialoilla olevien määrä on 72 182.Pääministeri Antti Rinteen https://www.is.fi/haku/?query=antti+rinteen (sd) hallitus ajaa lakia, jossa tehostettuun vanhushoivaan tulisi 0,7 hoitajamitoitus. Hoitajamitoitus tarvitsisi arviolta 4000–5000 uutta hoitajaa, mutta reservistä heitä ei ehkä löydykään.Mitoituksella tarkoitetaan sitä, kuinka monta hoitajaa tarvitaan yhtä ikäihmistä kohden sosiaali- ja terveydenhuollon yksikössä.IS kysyi sosiaali- ja terveysministeriöstä arviota vanhushoivan työvoimareservistä.

Mikä on arvioitu työvoimareservin suuruus STM:n mukaan?