Tutkijat kertovat: Näin huolestuttava väestökehitys saattaa järisyttää yhteiskuntaamme – eläkkeet, ammatit, hoiva...

Kotimaa

Tutkijat kertovat: Näin huolestuttava väestökehitys saattaa järisyttää yhteiskuntaamme – eläkkeet, ammatit, ho

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://twitter.com/timoaro/status/1178622085083664384





https://www.is.fi/haku/?query=4.+miten+kay+keskustan+ja+muiden+isojen+puolueiden%3F