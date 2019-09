Kotimaa

Ikiaikaisen vaellus­polun reitti­merkit saivat olla rauhassa satoja vuosia – sitten tänä syksynä vandaalit isk





19 kivilatomuksesta 16 on hajotettu

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Inarissa Perämeren ja Jäämeren välisen Ruijanpolun kivisiä merkkipinoja on kaadettu. Merkit ovat vähintään 1500-luvulta peräisin ja muinaismuistolain suojaamia, eikä niihin saa kajota. Metsähallitus on tehnyt asiasta tutkintapyynnön poliisille.Varhaisin kirjallinen merkintä Ruijanpolusta on vuodelta 1598, ja reitti on kunnostettu viimeksi 1800-luvun lopussa.Selkeimmin reitti on näkyvissä Sodankylän Sompiojärveltä pohjoiseen Inarin Laanilaan saakka. Siellä reitti on merkitty päällekkäin asetetuilla kivillä ja mäntyihin veistetyillä pilkkamerkeillä.Kiilopääntien ja Laanilan välisen reitinosan varrelta on löydetty 19 vanhaa kivilatomusta, viisi vanhaa viittamerkkiä ja 29 pilkkapetäjää.Syyskuussa tehdyssä tarkastuksessa havaittiin, että kivilatomuksista 16 on hiljattain hajotettu kahden kilometrin matkalta. Lisäksi yksi viittamerkeistä on hajotettu.Metsähallituksen mukaan ei voi olla kyse vahingosta, sillä raskaitakin kiviä oli vieritetty pois paikoiltaan.Metsähallituksen tiedotteessa pyydetään ilmoittamaan poliisille mahdollisista silminnäkijähavainnoista.