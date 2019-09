Kotimaa

Tiistaina myrskyää: Tuuli voimistuu rajusti, vettä sataa jopa 30 milliä

Rajusti vettä luvassa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://twitter.com/forecasuomi/status/1178318498533138436

Tiistaina vaikeuksia maalla ja merellä