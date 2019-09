Kotimaa

Lukijat kertovat, miten oma luokka­tausta vaikuttaa pari­suhteeseen ja kumppanin valintaan: ”Pidän ’koulutettu

Juuri nyt

Kuinka helposti

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”En osaa juoda pikkusormi pystyssä punaviiniä”

”Ei tyhjätaskujen kannata vaivautua”

”Ei ole väliä onko akateeminen koulutus vai ei”

leimahtaa rakkaus perusduunarin ja korkeasti koulutetun virkamiehen välille?Ilta-Sanomat kertoi perjantaina, miten yhteiskuntaluokka vaikuttaa parisuhteisiin ja pariutumiseen. Luokkatausta ja koulutus ohjaavat valintoja jopa Tinderissä asti. Puolestaan parisuhteessa taustojen eroavaisuudet voivat johtaa riitoihin.Ilta-Sanomat kysyi lukijoilta, millainen tausta heillä on puolisonsa kanssa, ja miten se on vaikuttanut heidän suhteisiinsa.Moni lukija kertoi kokevansa samanlaisen koulutustaustan tai sivistyneisyyden vaikuttavan omaan kumppanin valintaan ja myös parisuhteen onnellisuuteen.Tulemme puolisoni kanssa varallisuuden ja arvojen suhteen hyvin samanlaisista kodeista. Koulutustasomme ja palkkammekin on melko yhtenevät. Liittomme on kestänyt hienosti, kun ympärillä ihmiset ovat eronneet kuka mistäkin syystä. Ehkäpä näillä asioilla on todella merkitystä.Itse duunarina pidän ”koulutettua” naista stereotyyppisenä perfektionistina, joka tarkkailee jokaista askeltaan. Tykkään oman sosiaaliluokkani naisista. Kaiken ei tarvitse aina olla niin justiinsa. Tulotasoltani olen ehkä nipin napin keskiluokkaa, mutta en osaa silti juoda pikkusormi pystyssä punaviiniä. Toisaalta minua ärsyttää ihmisten lokerointi koulutuksen ja tulotason mukaan. Sivistyksen hankkiminen ei aina ole kiinni siitä, miten pitkään koulun penkkiä on kuluttanut.Muistan, miten äiti sanoi minulle, että kannattaa valita kumppani, joka tulee samantyyppisestä perheestä, niin pääsee helpommalla. Olin parikymppinen. Sittemmin olen huomannut äidin ohjeen pitäneen paikkansa.Lapsuuden perhe oli duunariperhe. Olen akateemisesti koulutettu, mielekkäässä ja hyväpalkkaisessa työssä. Jos pitäisi valita puolisoksi duunari tai tohtori, niin todennäköisesti se olisi duunari. Omassa työssäni olen huomannut, että tietynlainen arvomaailma on samankaltaisempi duunariperheestä akateemiseksi kouluttautuneiden kanssa kuin akateemisen perheen akateemisesti kouluttautuneiden kanssa.Tulotaso ei merkitse niin paljon kuin voisi kuvitella, koska akateemisesti koulutettu porukka alkaa olla uutta köyhälistöä. Vaikka maisterille olisi taloudellisesti turvallisempaa pariutua hitsarin kanssa, niin pidemmän päälle erilainen koulutustausta voi ärsyttää. Sivistyshän ei ole vain lukeneisuutta, vaan myös tiettyä uskottavuutta keskiluokkaisissa piireissä. Siihen kuuluu mm. puhetapa ja käyttäytyminen. BMyös varakkuus vaikuttaa kumppanin valintaan. Eräs lukija huomautti, että erilainen taloudellinen tilanne voi lopulta koitua ongelmaksi parisuhteessa, ellei toinen osapuoli halua toimia elättäjänä.Jos hakisin seuraa Tinderistä, laittaisin jotenkin, ettei tyhjätaskujen kannata vaivautua (nätimmin ilmaistuna tosin). Kokemuksista tiedän, että liian suuri ero taloudellisessa asemassa on toisille kova paikka, ja toisille tilaisuus vain hyötyä. Varakkaana haluan myös nähdä maailmaa, ja varattomammasta ei saa seuraa, kun ei halua siipeillä tai ei ole vapaa-aikaa eli lomaa. Kohtuudella kustannan kyllä varatontakin, mutta mieluummin kummankin kyettävä osallistumaan yhteiseen elämään. Elättäjäksi alan vain lapsilleni.Jotkin lukijat eivät pitäneet taustaa ratkaisevana asiana parisuhteen muodostumiselle. Lukemisen ja sivistyksen huomautettiin olevan kiinni muustakin kuin virallisesta koulutuksesta.Ei ole väliä, onko akateeminen koulutus vai ei, kunhan on aidosti suvaitseva erilaisuutta kohtaan. Eikä tuomitse ihmistä esim. ulkomaalaisuuden takia.Mieheni, joka pääsi hädin tuskin amiksesta ulos, tienaa satoja euroja enemmän kuin minä, lukee paljon ja opettelee uusia asioita. Kukaan ei ikinä hänet tavatessaan usko, että hän istui koulussa vain sen, mitä oli pakko. Sivistys, käytöstavat ja elämänasenne tulevat ihan muualta kuin siitä, keitä vanhemmat olivat ja minkä koulutustason käy.Vanhempani ovat köyhistä perheistä, äiti korkeakoulun käynyt ja isä ammattikoulun käynyt yrittäjä. Ei meillä ole koskaan näkynyt se, että äiti on ”paremmin” kouluttautunut ja isä enemmän tienaava. Oman mieheni vanhemmat ovat perus töissä käyviä ihmisiä. En huomaa eroja meidän perheidenkään välillä.Tärkeimmät kriteerit ovat elämän arvot, kiinnostuksen kohteet ja tulevaisuuden suunnitelmat. Sillä kuinka paljon on kouluja käynyt tai paljonko tienaa ei sinällään ole merkitystä. Kokemuksen kautta voi hankkia jopa enemmän tietoa ja osaamista kuin koulutuksen, töissä ei pärjätä pelkillä papereilla vaan taidoilla. Siksi sillä ei ole merkitystä miten tai mistä on ne taidot on saanut.