Poliisi pyytää havaintoja 14-vuotiaasta Hyvinkäällä kadonneesta pojasta – liikkuu maasto­pyörällä

29.9. 22:44

Poliisin mukaan poika on kadonnut sunnuntaina iltakuuden aikoihin.

Poliisi etsii Hyvinkäällä kadonnutta 14-vuotiasta poikaa, kertoo Itä-Uudenmaan poliisi Twitterissä.



Poika on tummatukkainen, hoikka ja noin 165 senttimetriä pitkä. Hänellä on tiettävästi yllään harmaa huppari ja mustat Adidas-merkkiset collegehousut. Hänellä on musta maastopyörä, jossa on tehostevärinä oranssia tai vihreää.



Poliisin mukaan poika on kadonnut sunnuntaina iltakuuden aikoihin. Poliisi pyytää ilmoittamaan havainnot pojasta hätäkeskukseen numeroon 112.