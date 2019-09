Kiina puolustaa Hongkong-toimiaan Helsingin Sanomien mainoksessa – vastaava päätoimittaja vetoaa sananvapauteen

Kotimaa

Kiina puolustaa Hongkong-toimiaan Helsingin Sanomien mainoksessa – vastaava päätoimittaja vetoaa sananvapautee

https://twitter.com/VuorelmaJohanna/status/1178202984729186304

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://twitter.com/KarnaMikko/status/1178264813073555456

https://twitter.com/KaiusNiemi/status/1178261922384371712

Helsingin Sanomien vastaava päätoimittaja Kaius Niemi, miksi Helsingin Sanomat on julkaissut Kiinan kansantasavallan Hongkongin erityishallintoalueen mainoksen?

Olette aiemmin omassa jutussanne viitanneet Pekingin Hongkong-mainontaan Kiinan propagandana. Onko sellaisen julkaiseminen Helsingin Sanomissa millään tapaa ongelmallista?

Olisiko Helsingin Sanomat valmis julkaisemaan vastaavia kannanottoja miltä tahansa valtiolta, esimerkiksi jos Venäjä puolustaisi omia toimiaan mainonnan keinoin?

Kiina kuitenkin väittää irtisanoutuvansa väkivallan käytöstä, vaikka on tiedossa, että kyynelkaasua ja vesitykkejä on käytetty näissä protesteissa.

Kuka mainoksen julkaisemisesta on päättänyt? Käytiinkö mainoksesta etukäteen keskustelua lehden sisällä?

Millaista palautetta teille on asiasta tullut?