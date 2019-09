”Ehdottomasti järjestäytynyttä rikollisuutta” – Jari Kinnunen tuntee valepoliisien temput ja kertoo nyt, miten he onnistuvat vakuuttamaan

Kotimaa

”Ehdottomasti järjestäytynyttä rikollisuutta” – Jari Kinnunen tuntee valepoliisien temput ja kertoo nyt, miten

Valepoliisi-ilmiö

Yksi on kuljettaja, yksi etsii uhrien puhelinnumeroita ja yksi tai kaksi soittelee uhreille.

Kinnunen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Heidän käyttämänsä kielen, sanavalinnat ja poliisin terminologian on tuskin voinut oppia ainoastaan Matulaa katsomalla.

Huijaukset

Toiminta