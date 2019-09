Kotimaa

Lauantai on poutainen ja lämmin, mutta matalapaine lähestyy

Lauantaina sää jatkuu Suomessa vielä enimmäkseen poutaisena. Pilvisyys vaihtelee monin paikoin.Illalla matalapaine lähestyy lounaasta ja Varsinais-Suomessa voi jo paikoin sadella.Heikko tai kohtalainen tuuli on maan etelä- ja keskiosassa kaakonpuoleista, pohjoisosassa enimmäkseen lounaanpuoleista.Päivälämpötilat vaihtelevat laajalti 10 ja 14 asteen välillä. Pohjois-Lapissa on 5–10 astetta lämmintä.Sunnuntaina pilvisyys on runsasta. Sateita tulee suuressa osassa maata ja Pohjois-Lapissa sade tulee paikoin lumena.Heikko tai kohtalainen tuuli on laajalti etelänpuoleista, Pohjois-Lapissa koillistuuli voi olla jopa navakkaa.