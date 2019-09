Häistä oli vain viikko, ja Karin vaimo halusi palata etuajassa miehensä luokse – maailma musteni, kun ystävä avasi seuraavana aamuna television

Kotimaa

autolautta Estonian hautarauhan rikkomisesta ovat järkyttäneet suomalaista Karia.Kari menetti laivaturmansa vastavihityn vaimonsa. He olivat menneet naimisiin viikko ennen turmaa. Vaimo oli raskaana.Tieto saksalaisesta Fritz Reuter -aluksen ja televisioryhmän liikkumisesta Estonian uppoamispaikalla on saanut Karin poissa tolaltaan.– Ei kunnioiteta toisten ihmisten muistoa eikä tahtoa. Onko raha kaikkein tärkein, Kari murehtii.Kari sanoo, että kaupalliset voimat ovat kaiken takana. Filmiryhmä mässäilee toisten kuolemalla.– Sieltä saadaan rahat, kun kuvat laitetaan uutisiin.Merivartioston havaintojen mukaan uppoamispaikalla liikkuu sukeltajia. Filmiryhmä on käyttänyt kuvausrobottia.Saksalaisen varustamon omistaja on kertonut aiemmin Ilta-Sanomille, että laiva on vuokrattu televisioryhmälle.Tallinasta Tukholmaan matkaava autolautta Estonia upposi 25 vuotta sitten.Karin vaimo oli kotoisin Valko-Venäjältä. Hän oli pianisti ja entinen voimistelija.Hän oli lähtenyt Minskiin hakemaan tavaroita tulevaan yhteiseen kotiin Tukholmaan. Pari oli mennyt naimisiin Tukholmassa kaksi vuotta tapaamisesta.Vaimon piti alkuperäisen suunnitelman mukaan palata lokakuun alussa Tallinnan kautta Tukholmaan. Ero tuoreesta aviomiehestä tuntui niin pitkältä, että vaimo päätti palata aiemmin.Vaimo nousi kohtalokkaana tiistai-iltana Tallinnassa Estonia-alukseen. Autolautta oli sama, johon Kari oli hänet edellisenä viikolla saatellut Tukholmassa.– Seisoin laiturilla niin kauan kuin laiva näkyi. En arvannut, että emme enää koskaan tapaisi, Kari tilitti IS:ssa 25 vuotta sitten.Karin maailma musteni.Keskiviikkoaamuna ystävä tuli hänen luokseen ja avasi television. Televisiossa kerrottiin Estonian turmasta.Kari asuu nykyisin Suomessa.Kari kertoo Ilta-Sanomille, että Estonian uhrien omaiset ovat pitäneet yhteyttä keskenään. Kohtalotovereista tuli tapahtumien jälkeen hyviä ystäviä.Tieto hautarauhan rikkomisesta on järkyttänyt yhteisöä.– Yhden miehen vaimo kuoli onnettomuudessa. Hänellä kesti monta vuotta, että hän sai palaset kasaan. Nyt tuli tällainen tapahtuma. Mies itkee ja tärisee puhelimessa, että miksi uhrien ei anneta olla rauhassa.Mies itkee, että hänen vaimoaan ja muita häiritään.Karia harmittaa se, että Suomi laahaa kaikissa asioissa perässä.– Jos tämä olisi tapahtunut Ruotsin aluevesillä, sinne olisi lähetetty merivartijat ja rannikkovartiosto. He olisivat häätäneet aluksen.Karin mielestä uppoamispaikalle olisi pitänyt mennä suoraan, ajaa hautarauhan rikkojat pois alueelta ja antaa sakkoja.