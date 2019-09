Kotimaa

Eurojackpotin numerot on arvottu

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Perjantaina 27.9. arvotun viikon 39 Eurojackpotin oikeat numerot on arvottu. Potissa oli 10 miljoonaa euroa.Päänumerot ovat 21, 24, 26, 34 ja 47. Tähtinumerot ovat 4 ja 6.Täysosumia ei löytynyt. 5+1-tuloksia löytyi yksi kappale. Voittorivi oli pelattu Saksassa ja onnekas voittaja saa 1 624 893 euroa.5+0 oikein tuloksia oli kaksi ja voitto-osuus 286 745,80 euroa.4+2 oikein tuloksia oli 43 kappaletta ja voitto-osuus oli 4 445,60 euroa. Suomeen tuli perjantain arvonnasta kolme 4 445 euron voittoa 4+2-tuloksilla.Perjantai-Jokerin voittorivi on 0 7 7 9 1 5 2. Täysosumia ei löytynyt. Kuusi oikein -tuloksia löytyi yksi kappale.Vesilahden K-Marketissa rivinsä tehneen pelaajan rivi oli pelattu tuplattuna ja kun viimeinen numero osui oikein, tuplaantuu voitto 40 000 euroon.Perjantain Lomatonnin voittorivi on Nizza 19. Lomatonneja lähti jakoon neljä kappaletta.