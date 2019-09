Kotimaa

Kämmenniemen Salen myymälä­päällikkö Joonas teki kantansa selväksi – tymäkkä viesti nuorille jää­kaapin ovessa

Maito on nyt kuuma puheenaihe. Pulinan aloitti helsinkiläinen kaupunginvaltuutettu Otto Meri https://www.is.fi/haku/?query=otto+meri (kok), joka haluaa kaupungin luopuvan maidon tarjoamisesta kaupungin tiloissa.Maito aiheuttanee paljon puhetta myös Tampereella sijaitsevan Kämmenniemen asukkaissa – ainakin niissä, jotka asioivat paikallisessa Salessa.Ruokakaupan myymäläpäällikkö nimittäin ottaa voimakkaasti kantaa nuorten juomiseen: hän kehottaa nuoria juomaan maitoa. Kehotus on printattu A4-paperille ja asetettu kaupan energiajuomakaapin oveen.– Laitoin energiajuomakaappiin tekstin Joisitte maitoa. Se on siis kannanotto siihen, etteivät nuoret joisi liikaa energiajuomia. Paikallisten lasten vanhemmat ovat toivoneet energiajuomien myynnin rajoittamista. Yhdessä energiajuomatölkissä on paljon kofeiinia, myymäläpäällikkö Joonas Mäkinen https://www.is.fi/haku/?query=joonas+makinen kertoo Ilta-Sanomille.

Onko kyse samalla kannanotosta maitokeskusteluun?

Maidon terveys- ja ympäristönäkökulmat esillä

– Tämä lähti energiajuomista. Tein sen tarkoituksella lennokkaasti, eli se on heitto nuorille, jotta asia jäisi mieleen. Energiajuomien myynti on meidän myymälässämme kielletty alle 15-vuotiaille. Tietysti maito on myös terveellisempää kuin energiajuomat, hän sanoo.Myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL muistuttaa, että kofeiini ei ole aivan harmiton virkistäjä, sillä lasten ja nuorten elimistö reagoi kofeiiniin aikuisia voimakkaammin. Huolestuttavaa on, että osa nuorista ja lapsista käyttää juomia isoja määriä jopa päivittäin.THL ja valtion ravitsemisneuvottelukunta suosittelevat nyt, että vähittäiskaupat myisivät energiajuomia vain yli 15-vuotiaille.Suomessa käydään maitokeskustelua eri näkökulmista. Maidon ja maitovalmisteiden muistutetaan olevan muun muassa merkittäviä proteiinin, kalsiumin, jodin, seleenin, B2- ja B12-vitamiinin lähteitä. Lisäksi nestemäisiin maitotuotteisiin lisätään Suomessa D-vitamiinia.Maitotuotteista luopuminen olisi Otto Meren mielestä ilmastoteko. Päästöt vähenisivät, jos maidon käyttö vähenisi.