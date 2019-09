Kotimaa

Kommentti: Nuoret, teidän ilmasto­liikkeenne antaa aikuisillekin toivoa

Juuri nyt

Rakkaat

Eduskunnalle





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Rakkaat

lapset ja nuoret, olette fiksuja, avoimia, pisteliäitä, hauskoja, valveutuneita ja vahvoja. Oli suuri ilo seurata teitä Eduskuntatalon edessä perjantaina. Vaatii paljon astua puhujalavalle, ottaa mikrofoni käteen ja kertoa julkisesti suurelle ihmisjoukolle omasta huolesta.Mukaan eivät tulleet vain ne aktiivisimmat. Nostan sinulle nöyrästi hattua sinä ihana tyttö, joka olit kirjoittanut pahvikylttiisi: ”Tilanne on niin paha, että me introvertitkin ollaan täällä”. Hyvä, että tulit!Ja nauroin sinun huumorillesi, sinä nuori nainen, joka olit kirjoittanut näin: ”Haluan kuuman poikaystävän, en kuumaa planeettaa”.ei kuitenkaan kannattaisi näyttää keskisormea, niin kuin kerran näytitte. Päätökset ilmastonmuutoksen torjumisesta vaativat lainsäädäntöä. Tarvitaan nopeita päästövähennyksiä, ja ne edellyttävät isoja systeemisiä muutoksia. Päätökset niistä tehdään parlamenteissa. Sitä kutsutaan ilmastopolitiikaksi. Tämä meidän pohjoismainen demokratiamme ei ole täydellinen järjestelmä, mutta se on parasta mitä meillä on, ja siihen pitäisi nytkin jaksaa uskoa.Huusitte välillä myös kapitalismia alas ja halusitte vallankumousta.Markkinataloudessa on kuitenkin suuri voima, jota tarvitaan ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa. Liike-elämässä on jo ymmärretty, että ilmastoystävällisyydestä on tullut bisneksenteon kovaa ydintä. Vihreän teknologian, kulutustavaroiden ja elintarvikkeiden tuottajat ja kauppiaat ovat jo nähneet, että kuluttajien ostotottumukset ovat muuttuneet. Ilmaston hyväksi toimiminen on tuottoisa megatrendi. Sen avulla voidaan vähentää päästöjä, ja jokainen säästetty hiilitonni on osa ratkaisua.lapset ja nuoret! Älkää tunteko liian kovaa ahdistusta. Ihminen on kekseliäs ja sitkeä laji. Ratkaisuja katastrofin estämiseksi on, ja niitä tulee lisää. Teidän tulevaisuutenne ei ole vielä menetetty. Sinä nuori tyttö, joka olit varma, ettet saa lapsia etkä lastenlapsia: Uskon, että muutat vielä mielesi.Tuntekaa stressiä, sellaista hyvää stressiä, joka saa toimimaan eikä lamauta. Tai no, höh, ihan turha neuvo. Kyllä te osaatte. Teidän ilmastoliikkeenne on jo kasvanut globaaliksi voimaksi, joka muuttaa oikeasti maailmaa ja antaa meille aikuisillekin uutta toivoa.