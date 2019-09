Kotimaa

Syyte: Opiskelija-asunnossa häiriötä aiheuttanut mies ryhtyi hirmutekoihin Vaasassa – yritti murhata kaksi pol

Pohjalaispoliisit

Miehen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kiinniottotilanteessa

– (Mies)

saavat kiittää hyvää tuuria ja ammattitaitoaan siitä, että ovat yhä tänä päivänä hengissä.Hurja välikohtaus tapahtui vaasalaisessa opiskelija-asunnossa kesä-heinäkuun vaihteessa tänä vuonna. Poliisit saivat ilmoituksen, jonka mukaan ulkomaalaistaustainen mies aiheutti asunnossa häiriötä. Mies oli käyttänyt marihuanaa.Kun poliisit menivät ottamaan miestä kiinni, syyttäjän mukaan hän uhkasi poliiseja tappamisella. Hän ei myöskään totellut poliisien käskyjä.ja poliisin välinen neuvottelu ei edennyt suotuisasti, ja syyttäjän mukaan mies ryntäsi ulos asunnostaan ja juoksi kahta poliisia kohti pitkäteräinen veitsi ojennettuna. Syyttäjän mukaan miehen tarkoitus oli lyödä poliiseja.Toinen poliiseista ampui miestä etälamauttimella ja toinen poliisi puolestaan virka-aseella kaksi kertaa miehen jalkoja kohti. Tämän jälkeen mies perääntyi asuntoonsa. Miestä yritettiin taltuttaa myös kaasusumutteella sekä valokranaateilla.Mies kiistää murhan yritykset.– Poliisin tullessa paikalle (mies) kertoo olleensa asuntonsa keittiössä siistimässä partaansa saksilla. Hänellä oli sakset tätä tarkoitusta varten. Poliisien tullessa he käyttivät välittömästi keittiön ikkunasta kaasua (mieheen). Näin ilmeisesti sen takia, kun he näkivät sakset (miehellä), miehen oikeuteen jättämässä kirjallisessa vastauksessa lukee.– (Mies) kertoo menneensä sekaisin poliisin käyttämistä kaasuista ja marihuanan polttamisesta. Hän oli sekavuustilassa vielä seuraavana päivänäkin, valituksessa todetaan.mies heitti asuntonsa ikkunasta kovia esineitä poliiseja kohti. Syyttäjän mukaan yksi esineistä osui yhtä poliisia käteen, mistä aiheutui lihasruhjevamma ja kipua.Mies heitti ikkunasta myös esimerkiksi vasaran, jonka yksi poliiseista ehti väistää. Yksi kovista esineistä osui puolestaan yhtä poliisia kypärän visiiriin, johon tuli halkeama.– (Mies) meni paniikkiin, kun häneen käytettiin kaasua. (Mies) luuli, että hänet yritetään tappaa. (Mies) heitti esineitä asuntonsa ikkunoihin rikkoakseen ikkunan saadakseen raitista ilmaa. (Mies) ei ymmärtänyt, että paikalla olleet olivat poliiseja. Poliiseilla oli tummat vaatteet, kasvot peitettynä suojavarusteilla ja käytävällä oli pimeää, miehen vastauksessa lukee.itse kertoo olleensa koko ajan keittiössä ja kokee olleensa oikeutettu puolustamaan itseään. (Mies) kiistää, että hänen tarkoituksena olisi ollut tappaa poliisit, miehen vastauksessa todetaan.Kiinniotto-operaatio kesti useita tunteja. Lopulta mies saatiin kiinni etälamautinta käyttämällä yöllä kello 01.52, kun kesäkuu oli vaihtunut heinäkuuksi. Siitä lähtien mies on ollut viranomaisten hallussa.Syyttäjä vaatii 42-vuotiaalle miehelle yli kahden vuoden ehdotonta vankeutta kahdesta murhan yrityksestä, virkamiehen väkivaltaisesta vastustamisesta, kahdesta pahoinpitelyn yrityksestä, pahoinpitelystä, vahingonteosta ja huumausaineen käyttörikoksesta. Mies myöntää kaikki muut syytteet paitsi murhan yritykset.Asiaa käsitellään Pohjanmaan käräjäoikeudessa.