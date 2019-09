Kotimaa

Anna Perhon kolumni: Greta, sinä pikku populisti!

Me aikuiset

Ensinnäkin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Entäs tämä: olet matkustanut purjeveneellä, joka on tehty epäympäristöystävällisemmin kuin Kon-Tiki.

Imagosta

olemme seuranneet sinua häpeän ja itseinhon vallassa. Puhut asioista, joiden myöntäminen on niin sanomattoman karmeaa, että salaa toivomme, että sinua ei olisi olemassakaan. Tai että olisit siellä koulussa – sinnehän sinä kuuluisit, kuten itsekin sanoit, ja me saisimme jatkaa sikailua ilman ikäviä viestejä todellisuudesta.Häpeä on tunteista tuskallisin, pyrimme pakenemaan sitä keinolla millä hyvänsä. Niinpä meidän pitää nyt Greta melko voimakkaasti kyseenalaistaa sinun ”juttuasi”. Ei siksi, ettet sinänsä puhuisi asiaa, vaan siksi, että me emme halua kuulla sitä. Ja siksi me aikuiset olemmekin nyt lähteneet argumentoimaan sinun piipitystäsi vastaan. Etpä tainnut odottaa tätä, tyttönen!sinä olit harjoitellut puhettasi! Se oli paikoin todella opetellun kuuloinen, kuten professorisetä analysoi täällä Suomessakin. Ottaisit kuule vaikka oppia Nordic Business Forumin tähdistä. Hepä hankkivat itselleen niin kallista valmennusta, että sen jälkeen jokainen lipun ostanut keyhole account manager uskoo, että ajatukset tulevat tämän neron päähän tässä ja nyt.Entä miten tuo sinun tieteellinen osaamisesi, lol? On kuule tosi paljon aikuisia, jotka ovat opiskelleet ilmastoa vuosikymmeniä yliopistossa, ja he tietävät niistä asioista ihan oikeasti. He eivät vain kärtä huomiota kuten sinä, vaan kuiskivat havaintojaan toisilleen tiedeseminaareissa, koska ei tavallinen kansa tällaista tajua, turhaan sinäkään niille esiinnyt, sinä pikku populisti.Ja faktantarkistus? Siinä kun kirjoittelet näitä valituksiasi kaunokirjoitusvihkoon, niin siinä pitäisi vieressä olla tutkiva journalisti, ajatuspajan ilmastofilosofi ja jääkarhu kertomassa, että ovatko väitteesi ilmastonmuutoksesta absoluuttisen madafakin totta.Entä sitten sinun vanhempasi? Huhhuh. Olette kuin mitkäkin Ruotsin Kardashianit, koko ajan tunkemassa itseänne joka paikkaan. Sääliksi käy, ymmärtämättömät vanhemmat antavat sinun puhua YK:ssa, vaikka se ei ole lapsen psykologisen kehityksen kannalta suotuisaa. Ja kuuluisuuden himo paistaa koko porukasta läpi!!Entäs tämä: olet matkustanut purjeveneellä, joka on tehty epäympäristöystävällisemmin kuin Kon-Tiki. Ei oikein hyvältä näytä noin imagomielessä. Jos puolustaa ilmastoa, niin omat elämäntavat pitää päivittää sille tasolle missä ne olivat 800 eKr ennen kuin oli polyesteriä ja asfalttia. Tekopyhää, tyttönen.puheen ollen, älä luulekaan ettemme ymmärrä että sinun sanomaasi levittävät ahneet ja voitonhimoiset PR-toimistot. Kyllä me tajuamme että tämä koko ilmastolässytys on vain ovelien viestintäihmisten tapa tehdä rahaa.Ja se onkin viimeinen niitti sinun vartillesi julkisuudessa: raha. Useat valistuneet tahot ovat esittäneet kysymyksen, joka kuuluu näin: kuka tämän pikkulikan paasaamisesta oikein hyötyy? Joku saa tästä rahaa, ja se tekee tyhjäksi kaikki hyvät aikeet, koska uskottavia ovat ainoastaan he, jotka eivät saastuta itseään vaihdon välinein.Ja jos nyt ihan suoraan sanon, niin mitä sinä minulle tästä ongelmasta avaudut, en minä tälle mitään voi, kun naapurikin laittaa lasipurkkeja sekajätteeseen, niin minunko tässä nyt sitten pitäisi olla se vastuunkantaja?Olisit kuule nyt vain hiljaa, ja antaisit meidän aikuisten hoitaa tämän asian.Kirjoittaja on toimittaja ja tuottaja.