Kotimaa

Korkeapaine hellii lähipäivien ajan – sunnuntaiksi luvassa sateita

Pilvisyys vaihtelee, aurinkoisen sään osuus on suurin lännessä.Iltapäivällä lähinnä idässä voi tulla paikoin jokunen tippa vettä, joka tapauksessa pilvisyys on Länsi-Suomea runsaampaa. Myös pohjoisessa on poutaa, mutta pilvisyys vaihtelee ja on monin paikoin runsaanpuoleista.Päivälämpötilat ovat lähellä ajankohdalle tavanomaisia. Pohjoisessa, varsinkin Lapissa, on tavanomaista lämpimämpää.Lauantaina korkeapaineenselänne vetäytyy jo kaakkoon, jolloin vähäisten paikallisten sadekuurojen mahdollisuus kasvaa. Pilvisyys voi vaihdella alueittain paljon.Sunnuntaina yöllä etelään leviää sateita, samalla kaakkoistuuli voimistuu. Toinen sadealue työntyy lounaasta Keski- ja Pohjois-Lappiin. Päivällä maan länsiosan yli liikkuu matalapaine kohti pohjoista. Sadetta tulee vähitellen koko maassa. Aivan pohjoisessa voi sataa räntää.Euroopassa lauantaina Luoteis-Euroopan laaja matalapaineiden alue levittäytyy sateineen kohti itää. Britteinsaarille leviää illaksi runsas sadealue. Välimerellä on laajalti aurinkoista. Vuodenaikaan nähden lämpimintä on Espanjassa. Myös Ranskassa lämpenee.