Kotimaa

Mies sai syytteen pirullisesta identiteetti­varkaudesta: Yritti varata uhrilleen 500 kertaa hotellihuoneen ja

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Syyttäjä vaatii hänelle ehdollista vankeustuomiota teoista, joiden kohteena oli yli 50-vuotias mies. Syytetty yritti varata uhrilleen noin 500 kertaa hotellihuoneen eri puolilta valtakuntaa sijaitsevista Sokos hotelleista.Hän yritti tilata uhrilleen kymmeniä Turun Sanomia, Vantaan Sanomia ja Akaan Seutua sekä tehdä Vattenfallin kanssa pitkiä kahden vuoden mittaisia sähkösopimuksia.Syytteen mukaan kaikki teot ajoittuvat tälle vuodelle noin puolentoista kuukauden ajalle.Teot jäivät kuitenkin yrityksiksi, kun henkilö, jonka nimissä syytetty tilauksia teki, alkoi saada puhelimeensa tietoja tehdyistä tilauksista ja hankinnoista.Viime keväänä mies tuomittiin vastaavanlaisista teoista ehdolliseen vankeuteen. Silloinkin miehen teot kohdistuivat samaan henkilöön, jonka nimissä hän lähetti myös useita perättömiä vaarailmoituksia. Ne sisälsivät tappouhkauksia ja julkisten rakennusten tuhoamisia. Teot aiheuttivat yhdessä kohteessa viranomaisten turvallisuustoimenpiteitä.Kihlakunnansyyttäjä vaatii Päijät-Hämeen käräjäoikeudessa miehelle ehdollista vankeutta.Teot ovat aiheuttaneet vainoamisen kohteelle suurta kärsimystä, taloudellista vahinkoa ja halveksuntaa. Syytetty tunnusti huomattava osan teoista.Uhrin mukaan mies on vainonnut häntä tosiasiassa useita vuosia. Menneen kahden vuoden aikana tekojen määrä on kasvanut uhrin mukaan huomattavasti.Viime keväänä oikeudenistunnossa syytetty kertoi, että hänen motiivinaan on ollut kiusanteko. Tuolloin hänet tuomittiin 19 eri rikoksesta neljän kuukauden ehdolliseen vankeuteen ja maksamaan uhrilleen 6 000 euron kärsimyskorvaukset teoista, jotka ajoittuivat vuosille 2017 ja 2018.Käräjäoikeus käsitteli juttukokonaisuuden tällä viikolla. Tuomion oikeus antaa ensi viikolla.