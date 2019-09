Kotimaa

Jyrki Lehtolan kolumni: Sori nuoret, kyllä kehdataan!

Nuoret

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Älkää nuoret

Eettisen pienissä asunnoissa asutaan, kun ei pääkaupunkiseudulla muutakaan voi.

Toki me

hei!Miten menee? Kuulemma ahdistaa. Ymmärtäähän sen. Toisaalta edessä epävarma henkilökohtainen tulevaisuus, toisaalta edessä ei tulevaisuutta lainkaan, kun me aikuiset vietiin se teiltä.Sori, oli ruuhkavuodet, ihmissuhdeongelmia, epämääräinen ahdistus ja kaikkea!Onneksi te nuoret jaksatte. Siellä te taas värjöttelette banderollienne kanssa osoittamassa mieltä sille, millaisia me olemme.Bravo, bravo, sydän, sydän, sydän!huoliko! Me aikuiset olemme hengessä mukana hädässänne. Siksi me raivoamme jo kuudetta kuukautta monikansallisessa viestipalvelussa toisille aikuisille siitä, että ne ajattelevat eri tavalla kuin me 16-vuotiaasta ruotsalaisesta, ja näittekö sen Trumpin twiitin, kuinka se kehtaa, eikö se näe, että hajoan.Nuoret, älkää jättäkö meitä! Meissäkin on voimaa. Meillä on vastaus tulevaisuuspelkoonne, ja se on vääränlaisiin aikuisiin kohdistuva kaiken nielevä aggressiivisuutemme.Vääränlaisia aikuisia ovat ne, joiden tieteellinen maailmankatsomus perustuu maalaishumoristin muutoshaluttomuuteen, ja kun ensimmäinen lumipisara putoaa niiden otsalle, ne naureskelevat lannistuneelle perheelleen, että tulis nyt se ilmastonmuutos jo, niin ei joutuis luomaan lunta.Sitten ovat ne aikuiset, jotka näkevät ilmastonmuutoksen ja sitten ne näkevät oman mukavan elämänsä ja päättävät, että ei voi mitään, tuhoa kohti mennään, onneksi ehdin alta pois, lihapata lämmittää sielua syysiltana.Lopulta ovat ne aikuiset, jotka pitävät itseään edelleen nuorina ja jotka saivat ilmastokatastrofista syyn tarrautua vastarakastuneen lailla omaan käsitykseensä vastuullisuudestaan. Liian moni heistä tuli juuri halaamaan teitä ilmastonmielenosoituksessa saadakseen hyväksyntänne.Ei ihme, että teitä ahdistaa.aikuiset olemme ryhtyneet sanoista myös tekoihin.Katumaastureista luopuivat ne, joilla ei ollut ajokorttia, kylpemisestä ne, joilla oli vain suihku. Vegaanit kirjoittavat kirjoja siitä, että ovat vegaaneja. Ne, joita uusi elektroniikka kiinnostaa, vaihtoivat diesel-auton hybridiin, jota ei ladattu kertaakaan. Eettisen pienissä asunnoissa asutaan, kun ei pääkaupunkiseudulla muutakaan voi.Lapsen saannista emme luovu, kun olisi globaali vääryys, jos näin maukkaat geenit eivät periytyisi. Sama pätee kissoihimme ja koiriimme, kun eläimen luonnollinen olotila on asua kerrostalossa katsomassa, kun me itkemme punaviinilasiin päivittäessämme statustamme.Mutta taistelu jatkuu. Mesenaatti.me-yhteisörahoituspalvelussa tuimme juuri vaateyritys Samujia suurella summalla, koska kun maailma kuolee, haluamme pukeutua hautajaisiin paitsi eettisesti, myös haurauttamme elegantisti korostaen.Sori nuoret! Tällaisia me olemme. Me kehtaamme.Kirjoittaja on kirjailija ja käsikirjoittaja