”Todella pahalta, todella pahalta näyttää...” Kello 01.21 lähetettiin Estonialta heikko hätäkutsu – lue viimeiset hätäviestit kokonaan

”Todella pahalta, todella pahalta näyttää...” Kello 01.21 lähetettiin Estonialta heikko hätäkutsu – lue viimei

Katso yllä olevalta videolta ISTV:n dokumentti Estonia – taistelu elämästä (2014).









NAUHOITETTU TURUN MERIPELASTUSKESKUKSESSA

NAUHOITETTU SILJA SYMPHONYLLA

Näin onnettomuus tapahtui:





























Estonian liikkeet onnettomuushetkellä





Estonia kohtasi allon noin 30 asteen kulmassa vasemmalta. Klo 00.55 vahtimatruusi kuuli keularampin luona terävän metallisen pamahduksen. Vesi tulvi autokannelle. Alus kallistui oikealle noin 15 asteen kulmaan. Klo 01.20 kallistuma kasvoi noin 20–30 asteeseen. Koneet pysähtyivät. Laivalla kuultiin vironkielinen hälytys. Klo 01.22 Estonia lähetti ensimmäisen hätäkutsun. Estonia ajelehti kallistuneena 40 astetta oikealle. Päägeneraattorit pysähtyivät. Alus alkoi upota. Klo 01.50 alus katoaa pinnan alle.

Estonian onnettomuusyönä Suomen ja Ruotsin välistä laivareittiä kynti Estonian lisäksi neljä muuta matkustaja-autolauttaa. Mariella ja Silja Europa matkasivat länteen, Isabella ja Silja Symphony itään. Finnjet oli matkalla Suomesta Saksaan.Ensimmäinen heikko hätäkutsu Estonialta lähti kello 01.21.55. Siihen yritti vastata Mariella. Toisen hätäkutsun kello 01.24 vastaanotti 14 radioasemaa – myös pelastustoimien johdosta vastuun ottanut Turun meripelastuskeskus. Silja Europa sai Estoniaan radioyhteyden ja Silja Symphony nauhoitti keskustelun.Alla alusten turmahetkellä englanniksi, suomeksi ja ruotsiksi käymä keskustelu sellaisena kuin sen tallennettiin.Mayday Mayday Estonia please.Estonia Mariella.Estonia Mariella over.Europa, Estonia, Silja Europa, Estonia.Estonia, this is Silja Europa replying on channel 16.Silja Europa.Estonia, this is Silja Europa on channel 16.Silja Europa, Viking, Estonia.Estonia, Estonia.Mayday Mayday.Silja Europa, Estonia.Estonia, Silja Europa, Are you calling Mayday?Estonia, what’s going on? Can you reply?This is Estonia. Kuka se on siellä? Silja Europa, Estonia.Yes, Estonia, this is Silja Europa.Hyvää huomenta. Puhutko sä suomea?Joo, puhun suomea.Joo, meillä on nyt tässä ongelma, on paha kallistuma oikealle puolelle, uskon että oli pari–kolmekymmentä astetta. Voisitko sä tulla apuun ja pyytää myös Viking Line apuun?Joo, Viking Line on tässä perässä ja meni varmaan tieto. Voitko antaa sun position?(Epäselvää) ...meillä on black out, emme saa nyt, mä en osaa sanoa sitä.Okey, selvä, ryhdytään toimiin.Silja Europa, Mariella.Jo, Europa här Mariella... Mariella här var Europa 16.Fick du klart för dig var deras position va, är det dom som är här till babord om oss?Nej, jag fick ingen position av dom, men dom måste nog vara här i närheten, de har tjugo trettio graders styrbords slagsida och black out.Jag tror att de är på våran babords sida här ungefär en 45 grader.Okay, jo, ja purrar skeppan just.Silja Europa, Estonia.Estonia, Silja Europa.Oletteko tulossa apuun?Joo, kyllä. Voitteko sanoa ihan, onko teillä mitään paikkaa tarkkaan?En osaa sanoa, koska meillä on black out tässä.Joo, te näette meidät kyllä, vai?Kuulen kyllä, joo.Okay, me ruvetaan selvittämään teidän paikkaanne nyt tässä. Pieni hetki.Joo, selvä että me tullaan apuun tottakai, mutta meidän täytyy nyt määritellä teidän paikka.Helsinki Radio, Helsinki Radio... kallar kanal 16... Helsinki.Mariella, Silja Europa.Jo, här var Mariella.Jo, har du fått någon synkontakt till Estonia alls?Nej.Måste börja försöka hitta den nånstans då lite svårt att säga då när de inte gav någon position.Silja Europa, Estonia.Estonia, Silja Europa.Mä sanon sulle paikan nyt.Joo, anna tulla.58 latitudia, pieni hetki.... 22 astetta.Okay, 22 astetta, selvä, lähdetään sinne.Elikkä siis 59 latitudia ja 22 minuuttia.59, 22 minuuttia ja longitud.21, 40 itäistä.21, 40 itäistä, okay.Todella pahalta, todella pahalta näyttää nyt tässä kyllä.Pahalta näyttää. Me ollaan tulossa ja se oli 21, 40....sanoit (epäselvää).48, okay.Lähde: Kansainvälisen tutkintakomitean loppuraportti