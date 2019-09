Kotimaa

Kommentti: Kuusamon voitto Suomen kauneimpana kuntana oli väistämätön

Kuusamo on Suomen kaunein kunta. Parasta on mahdoton lyödä, kirjoittaa IS:n urheilun uutispäällikkö Tero Karjalainen.

Kirjoittaja on syntynyt ja kasvanut Kuusamossa.

– Paikalliset sen ovatkin jo tienneet, mutta mukava että muutkin, Kuusamon kaupunginjohtaja Jouko Manninen kommentoi Kuusamon voittoa IS:n kisassa, jossa äänestettiin Suomen kauneinta paikkaa.Mannisen kanssa joskus samassa pöydässä istuneena kuulen sanoissa vaivoin peiteltyä ylpeyttä. Kuusamolaisten mielestä Kuusamo on maailman napa, eikä Torangin takana ole mitään. Takavuosina eräs keskustan yökerho mainosti olevansa Koillis-Euroopan kovin menomesta. Siltä se kieltämättä nuorena tuntui.Kun miettii Kuusamon häikäiseviä aarteita, kuten Oulankajoki, Kitkajoki, Kiutaköngäs (koski), Jyrävä (koski), ja Julma-Ölkky (kanjonijärvi), niin päätyy väistämättä johtopäätökseen, että jossain Kärsämäellä ja Vantaalla on paljon rumempaa, ja vaikka Savonlinna (en ole koskaan käynyt) ja kaunis Inari lyövät kiilaa, niin jopa niissäkin paikoissa on pikkuisen rumempaa kuin Kuusamossa.Lähellä kuitenkin oli, että matkailijoiden sijaan Kuusamon kuuluilla joilla pyörisivät voimalaitokset. Valtionjohtoinen Imatran Voima ja yksityinen Pohjolan Voima halusivat valjastaa Kuusamon kosket 1950-luvulla.Yhtiöt ryyppäyttivät kuusamolaisisäntiä ostaakseen heiltä niin sanottuja koskiosuuksia. Juonimmat möivät osuutensa kahteen kertaan, mutta voimalaitokset jäivät lopulta rakentamatta.Nyt sama kamppailu käydään suunnitellun Juomasuon kaivoksen ympärillä, joka sijaitsee 12 kilometrin päässä Rukan hiihtokeskuksesta ja vain kahden kilometrin päässä Oulangan kansallispuistoa halkovasta Kitkajoesta. Joella on myös suora yhteys kirkasvetiseen Kitkajärveen, joka on Euroopan suurin lähde. Kaivoksen vesien karkaaminen johtaisi kansalliseen ympäristökatastrofiin.Eri kyselyjen mukaan enemmistö kuusamolaisista vastustaa kaivosta, mutta australialais-suomalainen yhtiö ei ole suunnitelmassaan perääntynyt. Itsekään en Juomasuon kaivosta hyväksy, koska se sijaitsee luonnon kannalta liian herkässä paikassa. Tällaisia kantoja kuuluu myös tavallisesti elinkeinoelämän puolesta puhuvilta tahoita.Ei kuitenkaan maalata liikaa piruja seinille, vaan nautitaan nyt. Täällä Ilta-Sanomien toimituksessa monet ovat onnitelleet minua Kuusamon voitosta. Olen vastannut kaikille, että voitto oli väistämätön. Parasta on mahdoton lyödä.