Kommentti: Ukrainan koomikko iski valtin Trumpin käteen

Julkisuus, ei valtakunnanoikeus

Valtakunnanoikeudessa vain itse Trumpin pyynnöllä olisi väliä, ei Ukrainan presidentin tuntemuksilla. Julkisuudessa on toisin.

Trumpin perusosaamista

Pysyykö Zelenskyi käsikirjoituksessa?