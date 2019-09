Kotimaa

Iäkäs mies jo kolmatta päivää kateissa Suomussalmella – havainnot numeroon 112 26.9. 13:45

Kadonnut henkilö Suomussalmen Kerälänkylässä Kainuussa on kateissa iäkäs mies, kertoo poliisi.

Mies on poistunut kotoaan jo maanantaina iltapäivällä. Kaikki havainnot hänestä pyydetään ilmoittamaan hätänumeroon 112.



Miehellä on mahdollisesti yllään tummat työhousut ja ruudullinen flanellipaita. Hän on vaaleahiuksinen, ruumiinrakenteeltaan rotevahko ja 170–180 senttimetriä pitkä.