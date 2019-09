Kotimaa

Viikonlopusta tulossa sateinen

Juuri nyt

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Iltapäivällä aurinkoisinta on lännessä ja varsinkin lounaassa, missä myös tuuli on heikointa. Vesisateita voi tulla etenkin aivan idässä ja Pohjois-Lapissa.Lämpötilat ovat lähellä ajankohdalle tavanomaisia. Tässä suhteessa tilanne on samanlainen niin etelässä kuin pohjoisessakin.Perjantaina tuuli on heikkoa. Pilvisyys vaihtelee ja on päivällä monin paikoin runsaanpuoleista. Aurinkoisinta on lounaisrannikolla. Jokunen tippa vettä voi tulla siellä täällä.Lauantaina maan eteläosaan leviää sadeelue kaakkoistuulen voimistuessa. Toinen vesisadealue leviää illasta alkaen lounaasta Keski- ja Pohjois-Lappiin. Sunnuntaiyönä etelän sade leviää myös maan keskivaiheille.Perjantaina Britteinsaarten laajasta matalapaineesta ulottuu sateita Ranskan pohjoisosaan, suureen osaan Saksaa sekä Skandinavian eteläosaan. Mustanmeren tienoilla kuurosateet ovat yleisiä, epävakainen sää ulottuu Kreikan tienoille. Vuodenaikaan nähden lämpimintä on Espanjassa.