Pirkanmaalainen erityisopettaja huolestui oppilaastaan – itsetuhoinen 14-vuotias on odottanut jo kuukausia psykiatriseen hoitoon pääsemistä

Pirkanmaalainen erityisopettaja huolestui oppilaastaan – itsetuhoinen 14-vuotias on odottanut jo kuukausia psy

Lähetetty kotiin itsetuhoisten ajatusten kanssa





Hän ei tahtoisi olla vaivaksi lähipiirilleen. Hän kertoo, että joskus tulee hetkiä, jolloin itsemurha tuntuu olevan ainoa vaihtoehto.





Työntekijät kuormittuneita

Nuoret tarvitsevat ongelmiinsa ihan oikeiden mielenterveyden ammattilaisten tukea, ja sitä minä en pysty tarjoamaan.

Lakisääteinen hoitotakuu ei toteudu

Olen kertonut jo kaksi vuotta sitten, että lähetemäärät ovat lisääntyneet niin paljon, että nykyisellään hoitotakuussa ei pysytä.