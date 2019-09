Kotimaa

Sebastian Tynkkysen Facebook-kirjoitukset syyttäjälle – epäillään taas kiihottamisesta kansanryhmää vastaan 25.9. 14:21

Perussuomalaisten kansanedustajaa Sebastian Tynkkystä epäillään jälleen kiihottamisesta kansanryhmää vastaan.

Oulun poliisin mukaan Tynkkysen epäillään syyllistyneen kiihottamiseen kansanryhmää vastaan Facebook-kirjoituksissaan vuonna 2017. Esitutkinta on valmistunut, ja asia siirtyy syyttäjälle harkittavaksi.



Tynkkynen on aiemmin tuomittu uskonrauhan rikkomisesta ja kiihottamisesta kansanryhmää vastaan muslimivastaisista Facebook-kirjoituksistaan. Lisäksi hän on syytteessä kiihottamisesta kansanryhmää vastaan ensi viikolla Oulun käräjäoikeudessa. Syytteen sisältö tulee julki vasta käsittelyn alettua.